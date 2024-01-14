Zaniololu Aston Villa, 1 puanla yetindi!

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Everton ile Aston Villa karşı karşıya geldi. Goodison park'ta oynanan mücadele 0-0 sona erdi.

Aston Villa, 18. dakikada Alex Moreno ile bulduğu gol; Everton'ın 89. dakikada Abdoulaye Doucoure ile bulduğu gol VAR uyarısının ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Galatasaray'dan Aston Villa'ya kiralanan Nicolo Zaniolo, 89. dakikada Josh McGinn'in yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından Aston Villa 43, Everton ise 17 puana yükseldi.

Everton, gelecek hafta Fulham'ı ağırlayacak. Aston Villa ise sahasında Newcastle'ı ağırlayacak.