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Spor

Zaniololu İtalya, Almanya biletini averajla aldı!

Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu son maçında İtalya, Ukrayna'yla 0-0 berabere kalarak EURO 2024'e ikili averajla katılabildi.

21 Kasım 2023 Salı 01:06 - Güncelleme:
Zaniololu İtalya, Almanya biletini averajla aldı!
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Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu maçında Ukrayna ile İtalya karşılaştı. Bay Arena'da oynanan karşılaşma 0-0 sona erdi ve İtalya, Ukrayna'yı geride bırakarak Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

İtalya'da Galatasaray'dan Aston Villa'ya kiralık giden Nicolo Zaniolo, karşılaşmada 71. dakika süre aldı.

Bu sonuçla birlikte, her iki takımda puanını 14'e yükseltse de ikili averajda önde bulunan İtalya, İngiltere'nin ardından grubu ikinci bitirerek Almanya biletini kapan taraf oldu.

Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İtalya adına en çok gol atan isim Davide Frattesi oldu. Golcü oyuncu, takıma 5 maçta 3 gollük katkı sağladı.

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