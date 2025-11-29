İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Kasım 2025 Cumartesi / 9 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5088
  • EURO
    49,3718
  • ALTIN
    5763.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Zaniolo'nun gol attığı maçta Udinese kazandı
Spor

Zaniolo'nun gol attığı maçta Udinese kazandı

İtalya Serie A'nın 13. haftasında Udinese, Zaniolo ve Davis'in golleriyle Parma'yı deplasmanda 2-0 mağlup etti.

HABER MERKEZİ29 Kasım 2025 Cumartesi 19:00 - Güncelleme:
Zaniolo'nun gol attığı maçta Udinese kazandı
ABONE OL

İtalya Serie A 13. hafta maçında Udinese deplasmanda Parma ile karşılaştı.

Stadio Ennio Tardini'de oynanan maçı konuk ekip 2-0 kazandı.

Udinese'ye galibiyeti getiren golleri Nicolo Zaniolo ve penaltıdan Keinan Davis kaydetti. Parma'da Mariano Troilo 64. dakikada kırmızı kart gördü.

Galatasaray'dan kiralık olarak Udinese'de forma giyen Nicolo Zaniolo 68 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Udinese ligde 18 puana yükselirken, Parma 11 puanda kaldı. Ligin sonraki maçında Udinese sahasında Genoa'yı ağırlayacak. Parma ise Pisa'ya konuk olacak.

ÖNERİLEN VİDEO

2 katlı binayı yıkmaya titreşim yetti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.