Zaniolo'nun gol attığı maçta Udinese kazandı

İtalya Serie A 13. hafta maçında Udinese deplasmanda Parma ile karşılaştı.
Stadio Ennio Tardini'de oynanan maçı konuk ekip 2-0 kazandı.
Udinese'ye galibiyeti getiren golleri Nicolo Zaniolo ve penaltıdan Keinan Davis kaydetti. Parma'da Mariano Troilo 64. dakikada kırmızı kart gördü.
Galatasaray'dan kiralık olarak Udinese'de forma giyen Nicolo Zaniolo 68 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla birlikte Udinese ligde 18 puana yükselirken, Parma 11 puanda kaldı. Ligin sonraki maçında Udinese sahasında Genoa'yı ağırlayacak. Parma ise Pisa'ya konuk olacak.