Zaniolo'nun yıldızlaştığı maçta kazanan Udinese

Udinese, İtalya Serie A'nın 32. haftasında AC Milan'ı deplasmanda 3-0 mağlup etti. Galatasaray'dan kiralık olarak Udinese'ye giden Nicolo Zaniolo, 2 asist yaparak maça damga vurdu.

HABER MERKEZİ12 Nisan 2026 Pazar 00:55
İtalya Serie A'nın 32. haftasında AC Milan ile Udinese karşı karşıya geldi. San Siro'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Udinese 3-0'lık skorla kazandı.

Udinese'ye galibiyeti getiren golleri 27 ve 71. dakikalarda Arthur Atta ve 37. dakikada Jürgen Ekkelenkamp kaydetti.

Konuk ekibin ilk iki golünde asisti Galatasaray'dan kiralanan Nicolo Zaniolo yaptı.

MILAN DÜŞÜŞTE, UDINESE YÜKSELİŞTE

Son 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Udinese, puanını 43'e yükseltti.

Son 4 maçının 3'ünden mağlup ayrılan Milan ise 63 puanda ve 1 maç fazlasına karşın lider Inter'in 9 puan gerisinde kaldı.

SERIE A'DA GELECEK HAFTA...

Milan, gelecek hafta küme düşme hattında yer alan Hellas Verona'ya konuk olacak. Udinese ise evinde Parma'yı ağırlayacak.

