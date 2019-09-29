Zanka Radamel Falcao'ya nefes aldırmadı
Fenerbahçe'nin yeni stoperi Zanka geldiği günden bu yana performansıyla eleştiriliyordu.
Danimarkalı futbolcu, dün dev maça 11'de başladı.
Savunmada güven veren 29 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'ın Kolombiyalı süperstarı Radamel Falcao'ya göz açtırmadı.
Yıldız oyuncuyu sıkı markaj altına alan ve adeta adım attırmayan Zanka, başarılı bir performans sergiledi. Zanka'ya eşlik eden Jailson da oyunuyla beğeni topladı.
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