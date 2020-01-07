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Spor

Fenerbahçe'nin satış listesine koyduğu Zanka, eski takımı Huddersfield Town’a dönüyor

Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Zanka, eski takımı Huddersfield Town’a geri dönüyor.

07.01.2020  10:35 - Güncelleme: 07.01.2020  10:35

TM Dijital Haber Merkezi

Geçtiğimiz sezon 2 milyon Euro karşılığında Huddersfield Town’dan transfer edilen Zanka Fenerbahçe’den ayrılıyor.

ZANKA ESKİ TAKIMINA GERİ DÖNÜYOR

Süper Lig’in ilk yarısı itibariyle 18 maçta forma giyen ve 3 gol atan Danimarkalı stoperin ağır görüntüsü Ersun Yanal’ı memnun etmezken, 29 yaşındaki oyuncunun birebirde genelde yetersiz kalması Zanka’nın gözden çıkarılmasına neden oldu. Sportif Direktör Damien Comolli’nin transfer ettiği tecrübeli futbolcunun İngiltere’ye geri döneceği belirtilirken, şu anda Championship’te alt sıralarda yer alan Hudderfield’in Zanka’yı yeniden istediği kaydedildi. Ligde en çok gol yiyen ilk 5 takımdan biri olan Huddersfield’de teknik direktör Danny Cowley’in elinde Kongolo – Stankovic – Elphick – Green ve Schindler gibi isimler olmasına rağmen defans hattından memnun olmadığı ifade edilirken, 48 yaşındaki çalıştırıcının Zanka için can attığı bildirildi.

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