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Spor

Zapata'nın menajerinden Fenerbahçe açıklaması

Atalantalı Duvan Zapata'nın menajeri, Fenerbahçe için transfer açıklaması yaptı.

29 Haziran 2023 Perşembe 16:19 - Güncelleme:
Zapata'nın menajerinden Fenerbahçe açıklaması
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Transferde adı Türk takımlarıyla da geçen Atalanta'nın Kolombiyalı golcüsü Duvan Zapata'nın menajeri Fernando Schena, açıklamalarda bulundu.

Sportitalia'ya konuşan Schena, "Fiorentina'nın Duvan Zapata ile ilgilendiğine dair söylentiler hakkında henüz hiçbir şey olmadığını, bizimle kimsenin temasa geçmediğini, bize herhangi bir teklif yapılmadığını söyleyebilirim. Fenerbahçe için de durum aynı, henüz hiçbir şey yok." ifadelerini kullandı.

Atalanta ile sözleşmesi 2024 yazında bitecek olan Duvan Zapata, geçen sezon oynadığı 27 resmi maçta 2 gol atıp 5 asist yaptı.

32 yaşındaki Zapata, Serie A'da oynadığı 282 maçta ise 108 gol atıp 47 asist yaptı.

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