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Zargo Toure: Taraftarımızdan özür diliyoruz

Trabzonspor'un savunma oyuncusu Zargo Toure, Yeni Malatyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

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Trabzonspor'un Senegalli savunma oyuncusu Zargo Toure, Yeni Malatyaspor maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

5-0'lık skor nedeniyle taraftarlardan özür dileyen Toure, "Bugün günümüzde değildik. Trabzon'daki insanlardan bu sonuç için özür diliyoruz. Bir sonraki maç için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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