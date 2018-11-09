Zargo Toure: Taraftarımızdan özür diliyoruz
Trabzonspor'un savunma oyuncusu Zargo Toure, Yeni Malatyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Trabzonspor'un Senegalli savunma oyuncusu Zargo Toure, Yeni Malatyaspor maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
5-0'lık skor nedeniyle taraftarlardan özür dileyen Toure, "Bugün günümüzde değildik. Trabzon'daki insanlardan bu sonuç için özür diliyoruz. Bir sonraki maç için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
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