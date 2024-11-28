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Spor

Zarko Lazetic: Yarışmacı ve mücadele eden bir takımız

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında sahasında temsilcimiz Beşiktaş'ı konuk edecek olan İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'de teknik direktör Zarko Lazetic, karşılaşma öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

28 Kasım 2024 Perşembe 00:36 - Güncelleme:
Zarko Lazetic: Yarışmacı ve mücadele eden bir takımız
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Maccabi Tel Aviv'in çalıştırıcısı Zarko Lazetic, UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'a karşı oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş'la Macaristan'da karşılaşacak İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'de teknik direktör Zarko Lazetic, iyi bir sonuç almak için çabalayacaklarını söyledi.

Maçın oynanacağı Nagyerdei Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Zarko Lazetic, "Yarışmacı ve mücadele eden bir takımız. Şu an kendi sahamızda oynama avantajımız olmasa da en iyi yerde bitirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Beşiktaş gibi güçlü ve harika oyuncuları olan bir takıma karşı oynayacağız. Yüzde yüzümüzü verip iyi bir sonuç almak için çabalayacağız." diye konuştu.

Lazetic, siyah-beyazlıların ev sahibi avantajından yoksun olması ile ilgili bir soruyu, "Bu hissi biliyoruz. Biz de kendi sahamızda oynamıyoruz ve bu avantajı kullanamıyoruz. Bu gerçeği kabul edip devam etmek zorundayız. Ben de taraftarlara karşı oynamak isterdim. Tüpraş Stadı'na Partizan'da yardımcı antrenörken gelmiştim. Herkes taraftarla oynamak ister. Umarım gelecekte her şey daha iyi olur ve yine taraftarlarla oynarız." diye cevapladı.

Oyuncularının çok sayıda maç oynamasını değerlendiren Lazetic, "Buna biz karar veremiyoruz. Maçlara en iyi şekilde hazırlanmak zorundayız. Şimdi Avrupa maçı var ama bu bizim elimizde olan bir durum değil. Buna adapte olmak zorundayız." dedi.

Amsterdam'da saha dışında yaşanan olaylarla ilgili bir soruya Lazetic, "Ben sadece futbola odaklanan bir teknik direktörüm. Olaylarla ilgili bir şeyler gördük. Bunun oyuncu grubuna etkisi oldu. Sonrasında ligde maç oynadık ve işler normale döndü. Ben sadece futbolu, Beşiktaş maçının tekniğini ve taktiğini düşünüyorum." şeklinde yanıt verdi.

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