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Spor

Ze Luis'den Fenerbahçe'ye üzücü haber

Transferde adı Fenerbahçe'yle anılan Porto'nun forvet oyuncusu Ze Luis için sarı lacivertlilere üzücü haber geldi. Portekiz kulübü Luis'in takımda kalmasına karar verdi ve lisansını çıkardı.

26 Eylül 2020 Cumartesi 20:30 - Güncelleme: 26 Eylül 2020 Cumartesi 20:30
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Transferin şampiyonu gözüken Fenerbahçe'de Samatta'nın ardından takıma katılacak 2. forvet için adı geçen isimlerden Ze Luis, Porto'da kalıyor gibi.

Portekiz ekibi, daha önce kadro dışı bıraktığı golcü oyuncuyu takıma dahil etti ve 2. hafta maçları öncesinde oyuncunun lisansı da çıkarıldı.

Porto'nun bu hamlesinin ardından oyuncuyu kadroda tutma kararı verdiği ve en azından bu transfer döneminde Ze Luis'in takımdan ayrılmayacağı yönünde yorumlar yapıldı.

Fenerbahçe, Ze Luis'i satın alma opsiyonuyla kiralamak için girişimler yapmıştı.

Lisansı çıkarıldı:

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