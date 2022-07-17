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Spor

Zehra Güneş: Bazen olmayınca olmuyor

Milletler Ligi'nde 3'üncülük maçında Sırbistan'a 3-0 mağlup olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Zehra Güneş, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA17 Temmuz 2022 Pazar 18:12 - Güncelleme:
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2022 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nde 3'üncülük maçında Sırbistan'a kaybeden milli takımın oyuncusu Zehra Güneş, Türkiye'nin voleybolda başaracağı daha çok şey olduğunu söyledi.

Zehra Güneş, Sırbistan'ın 3-0 kazandığı maçın ardından yaptığı açıklamada Türkiye'ye madalya kazandırmak istediklerini ancak başaramadıklarını belirterek, "Bazen olmayınca olmuyor ama perdenin arkasında, burada gurur duyacağımız bir sürü başarı var." dedi.

Organizasyonu mükemmel yapan her çalışana tek tek teşekkür eden milli oyuncu, "Dualarını esirgemeyen, bizi destekleyen yalnız bırakmayan binlerce seyirciye sonsuz teşekkür ediyorum. Yolun sonu değil. Daha başaracağımız bir sürü şey var. Sadece yanımızda olup destek olmalarını istiyorum. Ülkem için milletim için elimden gelen her şeyi son damlasına kadar vereceğim." ifadelerini kullandı.

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