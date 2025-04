Zehra Güneş: Çok zorlu bir seri olacak

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisinin ilk maçında konuk ettiği Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 yenerek 1-0 öne geçen VakıfBank'ta başantrenör Giovanni Guidetti ve oyuncular Zehra Güneş ile Cansu Özbay, seriye 0-0 başlamış gibi mücadele edeceklerini söyledi.

VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İtalyan çalıştırıcı, "Fenerbahçe çok iyi takım, çok güçlü bir takım. Vargas, Arina, Stysiak, herkes sayı yapıyor. Biz çok iyi sayılar aldık. Çok küçük bir adım attık. Fenerbahçe kaybettikten sonra daha iyi oynuyor. Ben takımla konuştum, her maç başlıyor ve bitiyor. Bu maç bitti, yarın 0-0 gibi hazırlanmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Çok genç bir takım olduklarını vurgulayan Guidetti, "Bu takımın CEV Şampiyonlar Ligi'nde ve Sultanlar Ligi'nde final oynamasını tabii ki de beklemiyordum. Büyük oyuncular kaybettik. Bu tecrübeyi, duyguları yaşadıkları için oyuncularım adına çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Zehra Güneş: "Agresif şekilde maçı bırakmamaya çalıştık"

Sarı-siyahlı takımın kaptanı Zehra Güneş, seride 1-0 önde olmalarına rağmen 0-0 gibi mücadele edeceklerini dile getirdi.

Çok zor bir serinin kendilerini beklediğinin altını çizen milli voleybolcu, şunları kaydetti:

"Çok heyecanlıyım. Çok zorlu bir seri olacak. Bu maça başlarken de Fenerbahçe'nin çok güçlü bir rakip olduğunu ve iyi oyunculara sahip olduğunu biliyorduk. Bunun farkında olarak oynadık. Her sayının, her setin, her maçın çok önemli olduğunu ve galibiyetten sonra yeniden sıfırlanıp hazırlanmamız gereken bir dönem. İki günde bir maç oynayacağız. Nisan ayında sezonun son döneminde performans olarak bunu sürdürmek çok zor. Bugün çok iyi mücadele ettik. Agresif şekilde maçı bırakmamaya çalıştık. Fenerbahçe üçüncü ve dördüncü sette maçı bırakmadı. Bu seride bu böyle olacak. Bugün kazanmamız hiçbir şey değiştirmiyor. Üç maçı alan kazanıyor. Herkes bunun farkında. Bizi 0-0'mış gibi başlayacağımız bir seri bekliyor."

VakıfBank formasıyla kaptan olarak mücadele etmekten mutlu olduğunu ifade eden 25 yaşındaki oyuncu, "Kızlara da hep söylüyorum. Kaptanlığa böyle güzel bir takımla başlamak benim en büyük şansım. Herkes birbirine çok uyumlu. Kimse birbirini yanlış anlamıyor. Sadece kazanmayı düşünüyoruz. Sezonun bu döneminde benim işimi kolaylaştırdıkları için çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Cansu Özbay: "Bu maçı unutup diğer maçlara odaklanacağız"

VakıfBank forması giyen Cansu Özbay ise çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirtti.

Çok zor bir maçı geride bıraktıklarını anlatan sarı-siyahlı voleybolcu, "Fenerbahçe çok iyi servis atan ve iyi atak oyuncularına sahip. O yüzden onların karşısında ne kadar önde olursanız olun pes etmemeniz gerektiğini bugün bir kez daha gördük. Onları da tebrik ediyorum. Takım arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Böyle bir takıma karşı 3-1'lik bir galibiyet bizim için çok önemli. Çok iyi başladık. Bu daha hiçbir şey. Önümüzde daha çok iyi maçlar var. Bu maçı unutup diğer maçlara odaklanacağız." değerlendirmesinde bulundu.