Zehra Güneş, VakıfBank ile devam dedi!

VakıfBank'ın takım kaptanı Gabi Guimaraes ile yeni sezon için anlaşmaya vardığı öğrenilen İtalya Ligi takımlarından Imoco Volley Conegliano'nun, VakıfBank'ın milli yıldızı başarılı orta oyuncu Zehra Güneş'i de kadrosuna katmak istiyordu.

Hatta VakıfBank'ın sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan milli voleybolcu Zehra Güneş ile sözleşme yenileme teklifinde bulunduğu ancak Zehra Güneş'in sözleşme yenilemeyi henüz kabul etmediği iddia edilmişti.

Konuyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. VakıfBank, milli yıldızı Zehra Güneş ile yeni sözleşme görüşmelerini sürdürürken başarılı voleybol oyuncu ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı iddia edildi.

CEV Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu VakıfBank'ta Zehra Güneş gelişmesi yaşandı. Güneş ile sözleşme imzalamak isteyen VakıfBank, anlaşma sağladı.

2 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI

Sultanlar Ligi ekipleri transfer için çalışmalarına şimdiden başladı. Voleybolun Sesi'ne göre; VakıfBank, milli yıldızı Zehra Güneş ile önümüzdeki sezon için anlaşma sağladı.

12 yaşından bu yana sarı-siyahlı takımın formasını giyen ve son 7 sezondur A Takım kadrosunda yer alan başarılı orta oyuncu, 2024-2025 sezonunda da VakıfBank'ın başarısı için ter dökecek.