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Spor

Zehra Güneş'ten kötü haber!

Milli voleybolcu Zehra Güneş, sosyal medya hesabından yaşadığı sakatlıkla ilgili bir açıklama paylaştı.

4 Haziran 2024 Salı 18:01 - Güncelleme:
Zehra Güneş'ten kötü haber!
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Milli voleybolcumuz Zehra Güneş, Instagram hesabından sakatlığı ile ilgili açıklamada bulundu.

VNL'i kapattığını açıklayan Güneş sözlerini 'Paris'te görüşmek üzere' diyerek tamamladı.

İŞTE ZEHRA GÜNEŞ'İN AÇIKLAMASI;

"Amerika etabı sırasında yaşadığım sakatlık nedeniyle hissettiğim üzüntüyü ve sonrasında yaşadığım şükran duygusunu paylaşmak istiyorum.

Bu yaz için beklentilerimiz, hayallerimiz ortak. Şimdi daha iyi anlıyorum ki duygularımız da kalplerimiz de ortak.

İlk şoku atlattıktan sonra, hissettiğim güçlü sevgi ve sonsuz destek duygusu beni bambaşka duygulara götürdü. Ne kadar teşekkür etsem, şükretsem azdır.

Her geçen gün daha iyi oluyorum; İstanbul'da kendimi hızla toparlayacağıma ve Paris'te takımımla birlikte olacağıma yürekten inanıyorum.

Dualarınız, güzel dilekleriniz için sonsuz teşekkür ederim. Paris'te görüşmek üzere..."

FİLENİN SULTANLARI ZİRVEDE

Filenin Sultanları, ABD karşısında 3-2'lik skorla kazanarak hanesine 2.97 puan yazdırdı. ABD'den ise 2.97 puan silindi. A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD maçında aldığı galibiyetle puanını 388.69'a yükseltti. Türkiye'nin galibiyetinin ardından VNL'de 2'nci haftanın dünya sıralamasındaki lideri değişmedi. Filenin Sultanları'nın zirvede yer aldığı sıralamada son durum şu şekilde:

1-) 388.69 puan - Türkiye

2-) 382.13 puan - Brezilya

3-) 373.16 puan - Polonya

4-) 358.51 puan - İtalya

5-) 346.78 puan - Amerika

6-) 329.62 puan - Japonya

7-) 327.57 puan - Çin

8-) 324.00 puan - Sırbistan

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