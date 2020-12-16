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Spor

Zeki asist, Yusuf gol ve Lille lider

Fransa Ligue 1'de 15. hafta mücadelesinde Lille, Dijon'a konuk oldu. Milli yıldızlarımız Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın sahneye çıktığı maçta Lille deplasmanda 3 puanın sahibi oldu.

16 Aralık 2020 Çarşamba 23:27 - Güncelleme: 16 Aralık 2020 Çarşamba 23:42
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Fransa Ligue 1'de 15. hafta mücadelesinde Lille, Dijon'a konuk oldu. Konuk ekip maçı 2-0 kazandı.

Lille'nin golleri 19. dakikada Zeki Çelik'in asistiyle Yusuf Yazıcı ve 90+3'te Timothy Weah'dan geldi.

Karşılaşmada ilk 11 başlayan Zeki ve Yusuf 84. dakikada oyundan çıkarken, Burak ise 58. dakikada oyuna girdi.

Lille'de Yusuf Yazıcı 20. resmi maçında 11. golünü kaydetti. Zeki Çelik'in 12 maçta 2, Burak Yılmaz'ın ise 18 maçta 8 golü var.

PSG ÖNCESİ LİDER

Bu sonuçla birlikte Lille, puanını 32 yaparak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Dijon ise 9 puanla son sıraya demirledi.

Lille, Ligue 1'in 16. haftasında zirve maçında PSG'yi konuk edecek. Dijon ise aynı haftada sahasında Monaco ile karşılaşacak.

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