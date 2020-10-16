Zeki Çelik '17 numaralı formanın' hikayesini anlattı

16 Ekim 2020 Cuma 22:20 - Güncelleme: 16 Ekim 2020 Cuma 22:20

Milli oyuncu ayrıca, bu sezondan itibaren takım arkadaşı olan Burak Yılmaz için "ağabeyim" dedi.

23 yaşındaki oyuncu açıklamasında; "Kendimi harika hissediyorum. Türkiye'yle iki maça çıktım ve geri döndüm. Bu sezon için kendimi iyi hazırladım. Fiziksel olarak harika hissediyorum." dedi.

"KAZANMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"



RC Lens'le oynanacak maç hakkında konuşan Zeki Çelik; "Derbi maçını seyircilerimiz olmadan oynayacak olmak üzüyor. Maçı kazanmak için her şeyi yapacağız. Derbi bizim için önemli olduğu kadar taraftarlarımız için de önemli." dedi.

"BENİM İÇİN BİR AĞABEY"



Takım arkadaşı Burak Yılmaz hakkında konuşan sağ bek oyuncusu; "17 numaralı forma benim için Burak Yılmaz için olduğu kadar önemli değildi. O yüzden hiç düşünmeden numaramı verdim. O Türkiye'nin 4 büyük kulübünde oynamış bir isim. Benim için bir ağabey. Türkiye'de ya da burada fark etmeksizin bana yardım ediyor, yol gösteriyor." dedi.

Lille, Fransa Ligue 1'in 7. hafta maçında RC Lens'i 18 Ekim Pazar günü saat 22'de sahasında ağırlayacak. Fransa'da 'Nord' derbisi olarak anılan maç yerel rekabet için büyük önem taşıyor.