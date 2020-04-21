Zeki Çelik'ten Türk futboluna sitem! ''Gençlerimize şans verilmiyor''

21 Nisan 2020 Salı 00:07 - Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 00:07

Lille forması giyen milli oyuncumuz Mehmet Zeki Çelik, A Spor ekranlarında açıklamalarda bulundu.

Lille'e gitme sürecini anlatan Mehmet Zeki, "2 sene önce 1. Lig'deydim, birden Şampiyonlar Ligi'ne adım attım. Bu, çoğu kişinin başına gelmeyecek bir şey. İstanbulspor'da oynarken her zaman Süper Lig'ten transfer duyumları alıyordum. Her zaman Süper Lig'de oynama hedefim vardı. Lille karşıma fırsat olarak çıktı ve iyi ki de bu kararı aldım diyorum" dedi.

GENÇLERE ŞANS VERİLMELİ

Genç oyunculara ülkemizde pek şans verilmediğini söyleyen milli futbolcu, "Ülkemizde malesef yabancıları çok seviyoruz. Genelde hep yabancı alıyoruz. Bu çok yanlış. Gençlere önem vermiyoruz. Bursaspor'da oynarken de hiç bana şans vermediler. Slovakya'dan diğer ülkelerden başka sağ bekle getirdiler. Biraz daha gençlere güvenip, şans vermemiz lazım" ifadelerini kullandı.

Milli Takım için de görüşleri sorulan 23 yaşındaki oyuncu, "Her zaman alışık olduğumuz şey, takım ruhu. Milli takımda kimse birbiri ile tartışmıyor. Birbirini motive eden bir takım var. Herkes kanının son damlasına kadar savaşıyor, bu da başarıyı getiriyor. Fransa, İzlanda ve Rusya maçlarını unutamıyorum. Şenol Hoca'nın gelmesiyle bir ivme yakaladık. Bize tecrübelerini aktardı. Onun başarılarına diyecek bir şey yok. Zaten kariyeri ortada. Bana da çok yardımcı oldu" cevabını verdi.