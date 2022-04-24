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Spor

Zeki Çelik attı, Lille kazandı

Lille, Fransa Ligue 1'in 34. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Strasbourg'u milli oyuncu Zeki Çelik'in attığı golle 1-0 mağlup etti.

AA24 Nisan 2022 Pazar 22:16 - Güncelleme:
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Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Lille, konuk ettiği Strasbourg'u 1-0 mağlup etti.

Ligin 34. hafta mücadelesinde, bu sezon orta sıralarda yer alan Lille, Pierre Mauroy Stadı'nda Avrupa arenasına kalma mücadelesi veren Strasbourg'u ağırladı.

İlk yarısı golsüz geçen mücadeleyi Lille, 86. dakikada milli futbolcu Zeki Çelik'in attığı golle 1-0 kazandı.

Maçın skorunu belirleyen Zeki Çelik'in yanı sıra Burak Yılmaz, karşılaşmada 90 dakika boyunca süre aldı.

Bu sonucun ardından puanını 51'e yükselten Lille 9'uncu, 56 puanlı Strasbourg ise 6'ncı sırada yer aldı.

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