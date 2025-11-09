Zeki Çelik attı, Roma liderliğe yükseldi!

İtalya Serie A'nın 11. haftasında Roma ile Udinese karşılaştı. Maçı Roma, 2-0 kazandı ve maç fazlasıyla zirveye yerleşti.

Roma'ya galibiyeti getiren golleri 42. dakikada penaltıdan Lorenzo Pellegrini, 61. dakikada Zeki Çelik kaydetti.

Milli futbolcumuz Zeki Çelik, gol attığı mücadelenin 90. dakikasında kenara geldi.

Galatasaray'ın Udinese'ye kiraladığı Nicolo Zaniolo ise 82. dakikada oyundan alındı.

Bu sonucun ardından Roma, 24 puanla Serie A'da maç fazlasıyla zirveye oturdu. Udinese ise son 3 maçta 2. yenilgisini aldı ve 15 puanda kaldı.