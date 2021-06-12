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Spor

Zeki Çelik dev kulübe gidiyor! Türkiye-İtalya maçında izlediler...

Fransa Ligue 1'de Lille ile şampiyonluk yaşayan Zeki Çelik Avrupa Şampiyonası'nda oynanan Türkiye-İtalya açılış maçında Inter tarafından stadyumda izlendi. İtalya Serie A şampiyonu Inter Zeki Çelik'i kadrosuna katmak istiyor. İtalyanlar milli futbolcuyu Achraf Hakimi'nin yerine düşünüyor.

Star.com.tr12 Haziran 2021 Cumartesi 19:44 - Güncelleme: 12 Haziran 2021 Cumartesi 19:44
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Fransa Ligue 1'de Lille ile sezonu şampiyon tamamlayan Zeki Çelik, dün oynanan EURO 2020 Avrupa Şampiyonası açılış maçında Inter tarafından stadyumda izlendi. İtalya karşısında 3-0 mağlup olunan maçta Zeki de forma giydi. İtalya Serie A şampiyonası Inter, Zeki'yi Achraf Hakimi'nin yerine düşünüyor.

LILLE 15 MİLYON EURO TALEP EDİYOR

Fransa Ligue 1'in son şampiyonu Lille, milli futbolcusu Zeki Çelik için 15 milyon euro bonservis talep ediyor. İngiltere Premier Lig ekipleri tarafından da yakından takip edilen Zeki'ye ilgi büyük. İtalyanların iddiasına göre Inter Zeki konusunda oldukça istekli. Hakimi'nin ayrılığı sonrasında Zeki, Inter'in sağ bek listesinde en başta yer alıyor.

29 MAÇTA 3 GOL 2 ASİST

Zeki Çelik bu sezon Lille formasıyla çıktığı 29 lig maçında 3 gol 2 asistlik performans gösterdi. Zeki'nin Lille ile iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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