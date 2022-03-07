Zeki Çelik Fransa'yı salladı! ''Sezonun en iyisi...''

7 Mart 2022 Pazartesi 15:24 - Güncelleme: 7 Mart 2022 Pazartesi 15:24

Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Lille, Fransa Ligue 1'in 27. haftasında Clermont'u konuk etti. Pierre Mauroy Stadı'nda oynanan maçtan ev sahibi takım 4-0 galip ayrıldı.

Lille'e 3 puanı getiren golleri 3. dakikada Jonathan Bamba, 71. dakikada Jonathan David, 84. dakikada Zeki Çelik ve 90. dakikada Edon Zhegrova kaydetti. 68. dakikada Salis Abdul Samed kırmızı kart gördü ve Clermont'u 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçlar Lille, Ligue 1'deki puanını 42'ye yükseltti ve 7. sıradaa yer aldı. 28 puanda kalan Clermont ise 15. basamakta bulunuyor.

ZEKİ ÇELİK'TEN 1 GOL, 1 ASİST

Lille'de Zeki Çelik ilk 11'de maça başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Takımının 3. golünü atan Zeki, Zhegrova'nın attığı golün de asistini yaptı. Karşılaşmaya yedek başlayan Burak Yılmaz ise 73. dakikada Hatem Ben Arfa'nın yerine oyuna dahil oldu.

Zeki Çelik'in performansı Fransız basınından büyük övgü toplarken, milli sağ bek için 10 üzerinden 7 ile 7.5 arasında değişen puanlar verildi. Fransızların Zeki Çelik için yaptığı yorumlar şöyle:

"ZEKİ ÇELİK SAVUNMADA KUSURSUZ, HÜCUMDA TEHLİKELİ"

Maxi Foot: "Sağ kanatta büyük bir performans sergiledi. Savunmada kusursuz, hücumda bir o kadar tehlikeli olan Zeki Çelik, Jonathan David'in golünde atağın yönünü akıllıca değiştirdi. Üçüncü golü atarak takımının üzerindeki endişeyi sona erdirdi. (7,5 puan)"

"ZEKİ ÇELİK'TEN SEZONUN EN İYİ MAÇI"

Le Petit Lillois: "Türk Milli futbolcu için sezonun en iyi maçıydı. Clermont'un sol kanadındaki Elbasan Rashani ve Vital N'Simba'ya karşı hücumda olduğu kadar savunmada da sağlam durdu. Ligue 1'de sezonun kendisi adına ilk golü maçın sonlarına doğru güzel bir vuruşlar attı. (7,5 puan)"

"ÇOK İYİ PERFORMANS"

Homme du Match: "Hücumda çok öne çıkan ve savunmada kusursuz oynayan Zeki Çelik'ten çok iyi performans. Kendi kanadından çok top getirdi. 84. dakikada Clermont kalecisi Djoco'dan dönen topu ağlara gönderdi. (7 puan)"

Star Gazetesi