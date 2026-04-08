  Zeki Çelik için İtalya devleri devrede
Zeki Çelik için İtalya devleri devrede

Roma ile sözleşme görüşmeleri tıkanan Zeki Çelik için Juventus ve Inter devreye girmeye hazırlanıyor. Milli futbolcunun yüksek maaş talebi nedeniyle taraflar arasında fark bulunurken, Galatasaray'ın da oyuncuyu yakından takip ettiği ifade ediliyor.

HABER MERKEZİ8 Nisan 2026 Çarşamba 01:47 - Güncelleme:
Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Zeki Çelik ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

JUVENTUS VE INTER

Roma'nın kadrosunda tutmak istediği ancak henüz yeni sözleşme için anlaşma sağlayamadığı Zeki Çelik ile Juventus ve Inter ilgileniyor.

ARADA FARK VAR

Roma ile yeni sözleşme görüşmelerinde bulunan Zeki Çelik, İtalyan ekibinden senelik 4 milyon euro istiyor. Roma ise Zeki Çelik için 2.5 milyon euro'nun üzerine çıkmak istemiyor.

İtalya'nın iki önemli ekibi Juventus ve Inter, Roma ile yeni sözleşme için anlaşma sağlanamaması durumunda Zeki Çelik için harekete geçmeyi planlıyor.

GALATASARAY'IN GÜNDEMİNE GELDİ

Zeki Çelik, Türkiye'den Galatasaray'ın da transfer gündemine gelmişti.

Roma'da bu sezon 38 maçta süre bulan Zeki Çelik, 1 gol attı ve 4 asist yaptı.

