Star.com.tr 21 Haziran 2021 Pazartesi 18:28 - Güncelleme: 21 Haziran 2021 Pazartesi 18:28

İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina sağ bek oyuncusu Pol Lirola ile yolları ayırmaya hazırlanıyor. Fransa Ligue 1'den Marsilya'nın talip olduğu Lirola'ya alternatif ismi İtalyan ekip yine o ligden buldu. Fransa Ligue 1'in son şampiyonu Lille'in Türk sağ beki milli futbolcumuz Zeki Çelik Fiorentina'nın Lirola ayrılığı sonrası transferdeki ilk hedefi olarak belirtiliyor. İtalya basınından La Nazione'nin haberine göre Marsilya 12 milyon euro karşılığında Pol Lirola'yu kadrosuna katacak. Lirola da Fransa'da Marsilya forması giymek istiyor. Lirola ayrılığı sonrası Fiorentina'nın ilk hedefi Zeki Çelik.

29 MAÇTA 3 GOL 2 ASİST

Zeki Çelik bu sezon Lille formasıyla çıktığı 29 lig maçında 3 gol 2 asistlik performans gösterdi. Zeki'nin Lille ile iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Türkiye'nin EURO 2020'ye veda etmesinin ardından transfer görüşmelerinin yoğunlaştığı milli futbolcunun yeni adresi merak konusu.