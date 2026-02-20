İtalya'da transfer gündemini hareketlendiren sürpriz bir gelişme yaşandı. Sezon sonunda Roma ile sözleşmesi bitecek olan milli sağ bek Zeki Çelik'in, kariyerine Serie A'da devam etmek için Juventus ile anlaşma sağladığı öne sürüldü.

Torino merkezli La Stampa gazetesinin haberine göre, siyah-beyazlı kulüp, Roma ile kontratı 30 Haziran'da sona erecek deneyimli sağ bekle el sıkıştı.

Gian Piero Gasperini yönetiminde bu sezon başkent ekibinin ilk 11'inde düzenli forma bulan 29 yaşındaki oyuncu için Roma cephesinden henüz yeni sözleşme adımı gelmedi. Dört sezondur İtalyan temsilcisinin formasını giyen milli oyuncunun ayrılık hazırlığında olduğu belirtiliyor.

Haberde, Trendyol Süper Lig'den Galatasaray'ın da oyuncuyla ilgilendiği ancak Çelik'in kariyerine Serie A'da devam etmeyi tercih ettiği aktarıldı. Inter'in de transfer yarışında yer aldığı, buna karşın oyuncunun tercihini Juventus'tan yana kullandığı ifade edildi.

Roma kariyerinde şu ana kadar 137 karşılaşmada görev alan Zeki Çelik, 2 gol atarken 10 asistlik katkı sağladı.