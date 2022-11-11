Zeki Çelik, Jose Mourinho'dan tam not aldı

Roma forması giyen Zeki Çelik, teknik direktör Jose Mourinho'nun gözüne girdi.

İtalyan medyasında yer alan haberde, sakatlığı sonrası Sassuolo maçıyla sahalara geri dönen Zeki'nin, performansla Mourinho'dan tam not aldığı belirtildi.

Roma'da bir diğer sağ bek Rick Karsdorp'la Mourinho arasında yaşanan sorunun ardından Zeki Çelik'in bundan sonra formayı almasının beklendiği ifade edildi.

Roma, ligde Dünya Kupası arasından önceki son maçta pazar günü sahasında Torino'yu ağırlayacak.

ZEKİ ÇELİK'İN ROMA KARNESİ

Zeki Çelik, bu sezon şu ana kadar Roma formasıyla 11 resmi maçın 7'sinde ilk 11'de yer aldı ve toplam 617 dakika süre aldı. Milli oyuncu, bu karşılaşmalarda skora etki edemedi.