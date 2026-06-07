Zeki Çelik: Kaptanlık pazubendini taktım, hayallerimden birini gerçekleştirdim

FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında çalışmalarına ABD'de devam eden A Milli Futbol Takımı, son hazırlık maçında Inter Miami FC Stadyumu'nda Venezuela'yı 2-1'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan milli futbolcu Zeki Çelik, "Rakibimiz iyi ve sert oynayan bir takımdı. Hava sıcak, saha şartları istediğimiz gibi değildi ama sonuçta rakibe de aynı şekildeydi. Eksik yanlarımız var. Bu maçta görmek iyi oldu. Eksiklerimizi görüp, iyi analiz edip, Dünya Kupası'na takım olarak en iyi şekilde hazırlanacağız" diye konuştu.

Milli takımda ilk defa kaptan olarak sahaya çıkmasının hatırlatılması üzerine Çelik, "Çocukluğumdan beri hayal ettiğim bir andı. Bugün kaptanlık pazubendini taktım, çok mutluyum. Hayallerimden birini gerçekleştirdim. Benim için güzel bir andı" şeklinde konuştu.

Gole yaklaştığını ama atamadığını ifade eden 29 yaşındaki futbolcu, "İnşallah Dünya Kupası'nda bir tane tıklarım" dedi.

2002 Dünya Kupası zamanında 4-5 yaşında olduğunu hatırlatan Zeki Çelik, "Çok hatırlamıyorum tabii ki. Sonradan hep özetleri izledik. Bize çok güzel duygular yaşattılar. İnşallah biz de onlar gibi iyi başarı yakalarız. Gruptan en iyi şekilde çıkmaya çalışacağız. Hedefimiz bu. Yüzde 100 hazırız" ifadelerini kullandı.

Havanın sıcak olmasıyla ilgili soruya da cevap veren Çelik, "Antrenmanlarımız akşam olacak. Zaten burası da sıcak. Orası da sıcak olacak. Hiç sıkıntı yok. Her türlü alışıp, en iyi performansımızı göstermemiz lazım" diye konuştu.