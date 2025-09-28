İtalya Serie A'nın 5. haftasında Roma, sahasında Hellas Verona ile karşı karşıya geldi. Roma, Olimpico'daki maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Artem Dovbyk ve 79. dakikada Matias Soule attı.

ZEKİ ÇELİK MAÇIN ADAMI OLDU

Roma'da Zeki Çelik, mücadelede 90 dakika forma giydi, takımının attığı ilk golde de asisti yapan isim oldu ve milli futbolcumuz maçın adamı seçildi.

Ev sahibi ekip Roma, bu sezon göreve başlayan teknik direktörü Gian Piero Gasperini ile 5 maçta 4. galibiyetinie elde etti.

Bu sonucun ardından Roma, 12 puana yükseldi. Hellas Verona, 3 puanda kaldı.

Roma, gelecek hafta Fiorentina deplasmanına gidecek. Hellas Verona, sahasında Sassuolo ile karşılaşacak.