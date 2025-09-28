İSTANBUL 21°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Eylül 2025 Pazar / 6 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,5981
  • EURO
    48,7157
  • ALTIN
    5025.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Zeki Çelik maça damga vurdu! Roma 2 golle kazandı
Spor

Zeki Çelik maça damga vurdu! Roma 2 golle kazandı

İtalya Serie A'nın 5. haftasında Roma, sahasında Hellas Verona ile karşı karşıya geldi. Roma, Olimpico'daki maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. İtalyan ekibinde forma giyen Zeki Çelik, takımının attığı ilk golde asisti yapan isim oldu ve milli futbolcumuz maçın adamı seçildi.

HABER MERKEZİ28 Eylül 2025 Pazar 18:45 - Güncelleme:
Zeki Çelik maça damga vurdu! Roma 2 golle kazandı
ABONE OL

İtalya Serie A'nın 5. haftasında Roma, sahasında Hellas Verona ile karşı karşıya geldi. Roma, Olimpico'daki maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Artem Dovbyk ve 79. dakikada Matias Soule attı.

ZEKİ ÇELİK MAÇIN ADAMI OLDU

Roma'da Zeki Çelik, mücadelede 90 dakika forma giydi, takımının attığı ilk golde de asisti yapan isim oldu ve milli futbolcumuz maçın adamı seçildi.

Ev sahibi ekip Roma, bu sezon göreve başlayan teknik direktörü Gian Piero Gasperini ile 5 maçta 4. galibiyetinie elde etti.

Bu sonucun ardından Roma, 12 puana yükseldi. Hellas Verona, 3 puanda kaldı.

Roma, gelecek hafta Fiorentina deplasmanına gidecek. Hellas Verona, sahasında Sassuolo ile karşılaşacak.

ÖNERİLEN VİDEO

MSB'den Preveze Deniz Zaferi paylaşımı: Ufuklarda şan, denizlerde kudret!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.