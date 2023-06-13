Zeki Çelik: Mourinho'dan çok şey öğrendim

Zeki Çelik açıklamasında, "Jose Mourinho iyi. ama Avrupa Ligi finalini kaybettiğimiz için hepimiz üzgünüz. Futbol bu. Hakem penaltımızı vermedi. Biz bu gözle bakıyoruz. Olmadı. Üzüldük. Unutmak zorundayız. Seneye yine Avrupa Ligi'ndeyiz. Bu kez kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

MOURİNHO'DAN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM

Roma'da iyi bir sezon geçirdiğini belirten Zeki Çelik, "Fransa'da lig şampiyonu olduktan sonra Avrupa Ligi finaline çıktım, çok büyük bir onur. İyi bir sezon geçirdim. Zaten dünyanın en özel biriyle çalışıyorum. Çok saygıdeğer bir hoca Mourinho. Ondan birçok şey öğrendim. Roma'da çok mutluyum." dedi.

'AVRUPA ŞAMPİYONASI'NA KATILACAĞIMIZA İNANIYORUM'

26 yaşındaki sağ bek, "Avrupa Şampiyonası'na katılmak istiyoruz. Grubumuz çok uygun. Letonya maçı çok kritik. Deplasmanda 3 puan almak zorundayız. Letonya'yı yendikten sonra Galler var. Galler bize denk bir takım. Samsun'da kazanmak istiyoruz. Avrupa Şampiyonası'na katılacağımıza yürekten inanıyorum."

"3-4 sene oldu Galler ile oynayalı. Bizim takım değişti, onlar da değişti. Premier Lig'de, Championship'te oynayan oyuncuları var. Letonya maçından sonra o maça bakacağız." dedi.

FERDİ ÇOK KALİTELİYDİ, REKABET HER ZAMAN OLACAKTIR'

Ferdi Kadıoğlunun performansına da değinen Zeki, "Ferdi bu sezon Fenerbahçe'de çok kaliteliydi. Sağda, solda, her yerde üstün performans gösterdi. Takım için iyi bir şey, rekabet her zaman olacaktır. Biz de elimizden geleni yapıp milli takıma destek olacağız." diye belirtti.