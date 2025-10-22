İSTANBUL 21°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ekim 2025 Çarşamba / 1 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9763
  • EURO
    48,8116
  • ALTIN
    5467.78
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Zeki Çelik: Roma'da mutluyum

Serie A'da Roma forması giyen milli futbolcu Zeki Çelik, geleceği ile ilgili konuştu. Başarılı sağ bek, başkent ekibinde mutlu olduğunu dile getirdi.

Haber Merkezi22 Ekim 2025 Çarşamba 18:31 - Güncelleme:
Zeki Çelik: Roma'da mutluyum
ABONE OL

Roma forması giyen Zeki Çelik, UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü oynanacak Viktoria Plzen maçı öncesi basın toplantısında konuştu.

Oynadığı pozisyonla ilgili konuşan milli futbolcu, "Savunmanın ortasında veya bekte oynayabilirim. Bu benim için sorun değil. Her zaman iyi performans göstermek istiyorum, bu benim için önemli. Her zaman iyi oynamak istiyorum ve sahaya odaklanıyorum." dedi.

"ROMA'DA MUTLUYUM"

Roma ile sözleşmesi sezon sonunda biten ve hakkında yeni sözleşme haberleri çıkan Zeki Çelik, "Roma'da mutluyum, neler olacağını göreceğiz." dedi.

Sözlerine devam eden 28 yaşındaki futbolcu, "Taraftarlar arasında popüler olmadığımı biliyorum ama her gün çok çalışıyorum ve performansıma odaklanıyorum." diye konuştu.

GASPERINI İÇİN AÇIKLAMA

İtalyan ekibinin başına bu sezon geçen teknik direktör Gian Piero Gasperini ile ilgili konuşan Zeki Çelik, "Gasperini, kazanma mentalitesine sahip ve bu bizi geliştiriyor. Onunla çalışmayı seviyoruz." dedi.

Roma'da bu sezon 8 maçta süre bulan Zeki Çelik, 1 asist yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO

Hisar'dan kritik atış! MSB o anları paylaştı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.