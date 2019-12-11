Zeki Çelik, Tottenham'ın radarına girdi

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de başarılı bir performans sergileyen genç yıldız Zeki Çelik, Tottenham tarafından takip ediliyor.

Kısa bir süre önce teknik direktör Mauricio Pochettino ile yollarını ayıran ve göreve ünlü teknik adam Jose Mourinho'yu getiren ada temsilcisi, ara transfer döneminde takımı güçlendirmenin planlarını yapıyor.

Bu doğrultuda takımın savunma hattındaki sıkıntılarına öncelik verecek olan Tottenham'ın, sağ bek pozisyonu için Zeki Çelik'i düşündüğü öğrenildi. Kyle Walker-Peters'i yeterli görmeyen Mourinho'nun Aurier'in tek alternatifi olması nedeniyle ara transfer döneminde bu bölgeye bir oyuncu katmayı düşünüyor.

Joao Sacramento, Mourinho'ya önerdi

Lille'de antrenörlük görevini bırakıp Tottenham'da Mourinho'nun ekibine katılan Joao Sacramento'nun Zeki Çelik'i ünlü teknik adama öneren isim olduğu öğrenildi. Sacremento’nun yakından tanıdığı Çelik için Mourinho'ya olumlu rapor verdiği ve transfer edilmesi konusunda ısrarcı olduğu öğrenildi.

Dış basında Zeki Çelik haberleri

Öte yandan dış basında da Zeki Çelik'in Tottenham'ın transfer listesinde olduğuna dair haberler öne çıkıyor. Bleacher Report'a göre Tottenham'ın sağ bek pozisyonu için arayışlarda olduğu ve listenin ilk sırasında Zeki Çelik'in bulunduğu ifade etti.

Ayrıca İspanya ve İtalya'dan bir çok takım tarafından izlenen milli oyuncu için Milan ve Fiorentina'nın da Lille'in kapısını çalması bekleniyor.

Zeki Çelik bu sezon 18 maçta forma giyerken, 3 asist yapma başarısı gösterdi.

DHA