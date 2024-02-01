Zeki Çelik transfer için kararını verdi!

Galatasaray'ın gündeminde yer alan Zeki Çelik için İtalya'dan dikkat çeken bir haber geldi.

Di Marzio'da yer alan habere göre; Galatasaray ve Marsilya'nın kadrosuna katmak istediği Zeki Çelik, Roma'dan ayrılmayacak.

Habere göre Galatasaray ve Fransız ekibi, Roma'ya oyuncuyu kiralamak için teklif yaptı ancak Zeki Çelik, kiralık olarak ayrılmayı kabul etmedi.

Ayrıca Roma, milli oyuncunun kiralık sözleşmesine 11 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu koydurmak istedi. Transferin gerçekleşmemesinde bunun da büyük bir etken olduğu aktarıldı.

Roma ve oyuncunun bu tavrı sonrası iki kulübün masadan kalktığı ve görüşmelerin durduğu ifade edildi.

Zeki Çelik, Roma ile 49 maça çıktı ve 3 assitlik performans sergiledi.