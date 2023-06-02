Zeki Çelik transferi hayırlı olsun! Süper Lig devi resmen işi bitirdi

Sezon başında Fransa Ligue 1 ekibi Lille'den Serie A ekibi Roma'ya transfer olan milli futbolcu Zeki Çelik için sürpriz bir gelişme yaşandı. Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray 26 yaşındaki genç sağ bek Zeki Çelik'e talip oldu.

CİMBOM'DA HEDEF ZEKİ ÇELİK

Sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, Roma'da sözleşmesi 2026 yılında bitecek olan milli yıldız Zeki Çelik'i kadrosuna katmak için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözü ile baktıkları Sacha Boey'nin yerini doldurabilecek ismi İtalya'da buldu. Galatasaray, bu sezon Roma forması ile üst düzey bir performans sergileyen başarılı oyuncu Zeki Çelik'i kadrosuna katmak için yoğun bir mesai harcıyor.

UEFA AVRUPA LİGİ FİNALİNDE OYNADI

2018 yılında İstanbulspor'dan 2,5 milyon euro bonservis bedeli ile Fransa'nın Lille takımına transfer olan Zeki Çelik burada bir kez Fransa Şampiyonu bir kez de Fransa Süper Kupası Şampiyonu oldu. Fransa'da mükemmel geçen 4 yılın ardından kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen Zeki Çelik sezon başında Serie A ekibi Roma'ya transfer oldu. 26 yaşındaki yıldız futbolcu Zeki Çelik Roma'daki ilk sezonunda ilk kez UEFA Avrupa Ligi finalinde oynama başarısı gösterdi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Zeki Çelik bu sezon Roma forması ile tüm kulvarlarda 33 resmi maça çıktı. 1983 dakika sahada kalan başarılı sağ bek 1 asist ile skora katkı sağladı.