İSTANBUL 24°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Haziran 2023 Pazar / 16 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    20,9783
  • EURO
    22,5975
  • ALTIN
    1313.16
  • BIST100
    5114.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Zeki Çelik transferi hayırlı olsun! Süper Lig devi resmen işi bitirdi
Spor

Zeki Çelik transferi hayırlı olsun! Süper Lig devi resmen işi bitirdi

Milli futbolcu Zeki Çelik bu sezon Roma'da gösterdiği performansla büyük beğeni topladı. Transfer sezonun başlamasına kısa bir süre kala 26 yaşındaki genç yıldız Zeki Çelik'e Süper Lig devi talip oldu. İşte detaylar...

Star Gazetesi2 Haziran 2023 Cuma 21:02 - Güncelleme:
Zeki Çelik transferi hayırlı olsun! Süper Lig devi resmen işi bitirdi
ABONE OL

Sezon başında Fransa Ligue 1 ekibi Lille'den Serie A ekibi Roma'ya transfer olan milli futbolcu Zeki Çelik için sürpriz bir gelişme yaşandı. Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray 26 yaşındaki genç sağ bek Zeki Çelik'e talip oldu.

CİMBOM'DA HEDEF ZEKİ ÇELİK

Sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, Roma'da sözleşmesi 2026 yılında bitecek olan milli yıldız Zeki Çelik'i kadrosuna katmak için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözü ile baktıkları Sacha Boey'nin yerini doldurabilecek ismi İtalya'da buldu. Galatasaray, bu sezon Roma forması ile üst düzey bir performans sergileyen başarılı oyuncu Zeki Çelik'i kadrosuna katmak için yoğun bir mesai harcıyor.

UEFA AVRUPA LİGİ FİNALİNDE OYNADI

2018 yılında İstanbulspor'dan 2,5 milyon euro bonservis bedeli ile Fransa'nın Lille takımına transfer olan Zeki Çelik burada bir kez Fransa Şampiyonu bir kez de Fransa Süper Kupası Şampiyonu oldu. Fransa'da mükemmel geçen 4 yılın ardından kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen Zeki Çelik sezon başında Serie A ekibi Roma'ya transfer oldu. 26 yaşındaki yıldız futbolcu Zeki Çelik Roma'daki ilk sezonunda ilk kez UEFA Avrupa Ligi finalinde oynama başarısı gösterdi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Zeki Çelik bu sezon Roma forması ile tüm kulvarlarda 33 resmi maça çıktı. 1983 dakika sahada kalan başarılı sağ bek 1 asist ile skora katkı sağladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.