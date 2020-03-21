21 Mart 2020 Cumartesi 18:14 - Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 18:14

Fransa'da Ligue 1'de Lille forması giyen Milli oyuncumuz Zeki Çelik BeinSports'a özel açıklamalarda bulundu.

Zeki Çelik'in açıklamaları şu şekilde:

"Sokağa çıkma yasağı var, kimse dışarı çıkmıyor. Biz de evimizdeyiz, kimse dışarı çıkmıyor. Çok iyi önlem alındı. Önce seyircisiz kararı alındı, ardından maçlar iptal edildi. Zaten korkuyorduk. İlk aşamada kulüp yurt dışına çıkma yasağı koydu, sonra herkesi evine gönderdiler. Ben yetişemedim, sınırlar kapandığı için Türkiye'ye dönüş yapamadım."

EN AZ 1-2 AY SÜRECEK



Hocalarlar konuştuğumda, en az 1-2 ay böyle sürecek diyorlar. İzin kağıdı var herkes verilen. Eczaneye, markete, fırına giderken 1-2 saatliğine çıkabiliyorsun. Yolda polisler var, kontrol ediyorlar.



Kendi evimi baştan aşağıya temizledim deterjanla. Evin her tarafında dezenfektanlar var. İnsanlarla temas kurmuyorum. Böyle olması gerekiyor, tehlikeli bir virüs. Türkiye'deki insanlarımız da dışarı çıkmamaya gayret göstersinler, en kısa sürede atlatalım bu durumu.



Türkiye'de olmadığım için insanlar ne yapıyor, göremiyorum ama tehlikeli bir durum. Avrupa ülkeleri geç önlem aldı, Türkiye erken önlem aldı, bu bir gerçek. Ne olur evlerinizde kalın, çıkmayın dışarı, ailelerinize zarar gelmesin.

