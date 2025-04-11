Fulham, ara transferde ilgilendiği Zeki Çelik'i sezon sonunda kadrosuna katmak için yeniden harekete geçecek.

İngiltere'den SportsBoom'un haberine göre; Fulham yetkilileri, ara transferde Zeki Çelik için Roma'ya satın alma opsiyonulu kiralama teklifi yapmıştı ancak İtalyan kulübü bu teklifi geri çevirmişti.

Fulham Menajeri Marco Silva, sağ beki Keny Tete'nin yeni sözleşme görüşmelerinin durması nedeniyle Zeki Çelik'i listesinin ilk sırasına yazdı.

Zeki Çelik'in Roma ile sözleşmesinin gelecek yaz sona ermesi ve İtalyanlar'ın Türk milli oyuncuyu gelecek yaz bedavaya göndermek yerine, bonservis ücreti ödeyerek göndermeyi tercih edeceği vurgulandı.

ZEKİ ÇELİK'İN KARİYERİ

Türkiye'de Süper Lig oynamadan Ligue 1 ekibi Lille'e transfer olan Zeki Çelik, 2021'de Fransa şampiyonu olan takımın önemli bir parçasıydı.

Ertesi sezon Jose Mourinho'nun yeniden kurduğu Roma'ya ilk aldığı oyunculardan biri oldu. 2023'teki Avrupa Ligi finalinde forma giydi.