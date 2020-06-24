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Spor

Zeki Çelik'e İtalya kulübü talip oldu! Lille 12 milyon euro istedi

Fransa Lig 1'de forma giyen milli futbolcu Zeki Çelik için İtalya Seri A'dan transfer iddiası geldi. Atalanta'nın transfer etmek istediği Zeki için kulübü Lille 12 milyon euro talep etti.

24 Haziran 2020 Çarşamba 19:27 - Güncelleme: 24 Haziran 2020 Çarşamba 19:27
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İtalya Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz sonuçlara imza atan Atalanta, Lille forması giyen Türk milli sağ bek Zeki Çelik için transfer görüşmelerine başladı.

Le10Sport'ta yer alan habere göre; Lille, Zeki Çelik için Atalanta'dan 12 milyon euro bonservis talep etti. Atalanta cephesi ise Zeki Çelik için bu talebin kabul edilebilir olduğuna karar verdi.

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalınması sonrası büyük bir gelir elde eden Atalanta, bu parayı takımı genç isimlerle daha da kaliteli hale getirmek için kullanma kararı aldığı ve 23 yaşındaki Zeki Çelik'in de bu tanıma uyan bir isim olduğu da vurgulandı.

Bursaspor altyapısından yetişen Zeki Çelik, 2016 yazında İstanbulspor'dan 2.5 milyon euro bonservis karşılığında Lille'e transfer oldu. Milli sağ bek, bu sezon oynadığı 32 resmi maçta 3 asist yaptı.

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