İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Kasım 2025 Salı / 5 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4284
  • EURO
    49,1372
  • ALTIN
    5633.42
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Zeki Çelik'e Premier Lig'den talipler! M. United transfer için ilk adımı attı!
Spor

Zeki Çelik'e Premier Lig'den talipler! M. United transfer için ilk adımı attı!

Premier Lig devleri, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Zeki Çelik için harekete geçti. Manchester United'ın transfer hamlesi sonrası Premier Lig'in diğer dev kulüpleri de Zeki Çelik için yarışa girdi. İşte detaylar…

HABER MERKEZİ25 Kasım 2025 Salı 18:49 - Güncelleme:
Zeki Çelik'e Premier Lig'den talipler! M. United transfer için ilk adımı attı!
ABONE OL

İtalya Serie A ekibi Roma forması giyen milli sağ bek Zeki Çelik'e talipler çıktı.

Premier Lig devleri, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Zeki Çelik için harekete geçti. Manchester United'ın transfer hamlesi sonrası Premier Lig'in diğer dev kulüpleri de Zeki Çelik için yarışa girdi.

M.UNITED RESMİ GİRİŞİM BAŞLATTI

TeamTalk'ın haberine göre, AS Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Zeki Çelik için Manchester United resmi girişim başlattı.

İNGİLİZ DEVLERİ ÖN GÖRÜŞME YAPTI

Öte yandan Arsenal, Liverpool, Manchester City ve Chelsea de Zeki Çelik için bilgi topladı ve şartları öğrenmek adına ön görüşmeler yaptı.

PERFORMANSI

Bu sezon Roma ile 16 maça çıkan Zeki Çelik, 1 gol 1 asistlik katkı sağladı.

ÖNERİLEN VİDEO

Faciaya kıl payı: Heyelan anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.