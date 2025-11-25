İtalya Serie A ekibi Roma forması giyen milli sağ bek Zeki Çelik'e talipler çıktı.

Premier Lig devleri, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Zeki Çelik için harekete geçti. Manchester United'ın transfer hamlesi sonrası Premier Lig'in diğer dev kulüpleri de Zeki Çelik için yarışa girdi.

M.UNITED RESMİ GİRİŞİM BAŞLATTI

TeamTalk'ın haberine göre, AS Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Zeki Çelik için Manchester United resmi girişim başlattı.

İNGİLİZ DEVLERİ ÖN GÖRÜŞME YAPTI

Öte yandan Arsenal, Liverpool, Manchester City ve Chelsea de Zeki Çelik için bilgi topladı ve şartları öğrenmek adına ön görüşmeler yaptı.

PERFORMANSI

Bu sezon Roma ile 16 maça çıkan Zeki Çelik, 1 gol 1 asistlik katkı sağladı.