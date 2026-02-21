İSTANBUL 16°C / 6°C
Spor

Zeki Çelik'in menajerinden transfer açıklaması! ''Juventus iddiası gerçek değil''

Roma forması giyen milli futbolcu Zeki Çelik'in bir diğer İtalyan devi Juventus ile anlaştığı öne sürülmüştü. Zeki'nin menajeri Fazıl Özdemir, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

HABER MERKEZİ21 Şubat 2026 Cumartesi 12:46 - Güncelleme:
Zeki Çelik'in menajerinden transfer açıklaması! ''Juventus iddiası gerçek değil''
Roma forması giyen Zeki Çelik'in geleceği için açıklama geldi.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

Roma ile sözleşmesi sezon sonunda biten ve son olarak gelecek sezon için Juventus ile anlaşma sağladığı haberleri çıkan Zeki Çelik için menajeri Fazıl Özdemir konuştu. Özdemir, Zeki Çelik için çıkan Juventus ile anlaşma haberlerinin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

"HABERLER DOĞRU DEĞİL"

Fazıl Özdemir, "Zeki Çelik'in bir kulüple anlaşmaya vardığına dair haberler gerçeği yansıtmıyor." dedi.

Sözlerine devam eden Özdemir, "Şu anda önemli bir kulüpte oynuyor. İtalya ve İngiltere'deki önemli takımların bu seviyede oynayan bir oyuncuya ilgi göstermesi ve isminin bu kulüplerle geçmesi doğal. Roma ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor ve kulübe büyük bir saygı duyuyor. Şu anda sözleşme veya transfer konularına odaklanmıyor. Tüm dikkatini Roma'nın hedeflerine ulaşmasına destek olmaya veriyor. Diğer tüm konuların zamanı geldiğinde profesyonel ve saygılı bir şekilde ele alınarak çözüleceğine inanıyoruz." dedi.

İtalyan basını Juventus ile birlikte Inter'in de gelecek sezon Zeki Çelik'i kadrosuna katmak istediğini duyurmuştu.

SEZON PERFORMANSI

Roma forması altında bu sezon 31 maçta süre bulan Zeki Çelik, 1 gol attı ve 4 asist yaptı.

