Zeki Çelik'ten Neymar itirafı!

03 Nisan 2020 Cuma 00:32 - Güncelleme: 03 Nisan 2020 Cuma 00:32

Koronavirüs önlemleri nedeniyle evde geçen günlerini TRT SPOR'a anlatan milli futbolcu, kulübün belirlediği programa göre evde antrenmanlarını sürdürdüğünü söyledi.

Fransa'ya ilk geldiğinde fiziksel olarak sıkıntı yaşadığını söyleyen Zeki Çelik, 'PSG ile oynamak zor. Ligde beni en çok zorlayan oyuncu Neymar.' dedi.

Milli futbolcu, 'Fransa'da beni ve Yusuf Yazıcı'yı çok seviyorlar. Hiçbir zaman art niyetli olmadılar.' ifadelerini kullandı.

Hedeflerinden de bahseden 23 yaşındaki futbolcu 'Hedeflerim arasında Premier Lig'de oynamak var ancak şu anda herhangi bir takımdan teklif yok.' dedi.