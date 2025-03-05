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Spor

Zeki Çelik'ten Roma'ya iyi haber

İtalyan basını, Roma'nın Serie A'da Como ile oynadığı maçta sakatlık yaşayan Zeki Çelik'in durumunun ciddi olmadığını aktardı.

Haber Merkezi5 Mart 2025 Çarşamba 19:39 - Güncelleme:
Zeki Çelik'ten Roma'ya iyi haber
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Roma'ya milli futbolcu Zeki Çelik'ten müjdeli haber geldi.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Roma'nın ligde Como ile oynadığı maçta sakatlanan ve oyundan çıkan milli futbolcunun durumunun ciddi olmadığı belirtildi.

Zeki Çelik'in teknik direktör Claudio Ranieri'nin şans vermesi halinde perşembe günkü Athletic Bilbao maçında forma giyebileceği kaydedildi.

Claudio Ranieri de maç öncesi yaptığı basın toplantısında takımdaki tüm futbolcuların hazır olduğunu söyledi.

Roma'da bu sezon 34 maçta süre bulan 28 yaşındaki Zeki Çelik, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.

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