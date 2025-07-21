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Spor

Zeki Furkan Kayalı, Tire 2021 FK'da

Tire 2021 FK, 22 yaşındaki kaleci Zeki Furkan Kayalı'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

IHA21 Temmuz 2025 Pazartesi 11:18 - Güncelleme:
Zeki Furkan Kayalı, Tire 2021 FK'da
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TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Tire 2021 FK, yeni sezon öncesinde çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor. Kadrosunu güçlendirmek için harekete geçen İzmir ekibi, geçtiğimiz günlerde Emin Can Uysal, Sedat Yahşi, Sercan Uslu, Doğukan Çınar ve Ümit Kurt takviyelerini gerçekleştirdi. Transferlere devam eden Tire 2021 FK, bir hamle daha yaparak 22 yaşındaki kaleci Zeki Furkan Kayalı'yı kadrosuna kattığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "2003 doğumlu genç kaleci Zeki Furkan Kayalı, yeni sezonda Tiremizin kalesini koruyacak. Rizespor altyapısında yetişen ve son olarak Zonguldakspor forması giyen Kayalı'ya hoş geldin diyor, sarı-kırmızı formamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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