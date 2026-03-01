İSTANBUL 9°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mart 2026 Pazar / 13 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,9493
  • EURO
    51,9846
  • ALTIN
    7435.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Zeki Murat Göle: Baskılı bir oyun tercih edeceğiz
Spor

Zeki Murat Göle: Baskılı bir oyun tercih edeceğiz

Zeki Murat Göle, Antalyaspor maçının şampiyonluk yolunda kritik olduğunu vurguladı. Tedesco'nun sağlık durumunun iyi olduğunu ve takımın karşılaşmaya hazır olduğunu söyledi.

HABER MERKEZİ1 Mart 2026 Pazar 19:50 - Güncelleme:
Zeki Murat Göle: Baskılı bir oyun tercih edeceğiz
ABONE OL

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Hesap.com Antalyaspor ile karşılaşacak. Bu mücadele öncesinde Zeki Murat Göle, açıklamalarda bulundu.

Edeson ve Oosterwolde'nin geri dönmesinden ve Tedesco'nun son durumundan bahseden Göle, "2 oyuncumuz Antalya'da aramıza katıldı. Durumları iyi gözüküyor. Hocamız ağır bir viral enfeksiyon geçirdi. Şu an otelde, sağlık ekibimizin kontrolünde, müşahede altında. Bir sıkıntı yok, en kısa zamanda aramıza katılacak." ifadelerini kullandı.

Mücadele hakkında ise Zeki Murat Göle, "Antalyaspor, Sami hoca ile yükselişte. Çok net şablonları var. İç sahada Sami Hoca ile maç kaybetmediler. Şampiyonluk yolunda çok önemli bir maç. Kamp sürecimizi 1 gün artırdık. Daha iyi yenileme periyodu oldu. Takımdaşlığımız da bir nebze arttı. Tam anlamıyla hazırız maça. Maç içinde taktiksel olarak ikinci toplara dikkat edeceğiz. Antalyaspor kenarları iyi kullanıyor. Baskılı bir oyun tercih edeceğiz. Her anlamda maça hazırız." dedi.

  • Zeki Murat Göle
  • Tedesco
  • Antalyaspor maçı

ÖNERİLEN VİDEO

İzmir'de baba dehşeti ! Eski eşi ile 8 yaşındaki oğluna çarpıp kaçtı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.