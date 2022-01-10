Zeki Murat Göle: Duygu durumu nedeniyle maç elimizden çıktı

10 Ocak 2022 Pazartesi 22:48 - Güncelleme: 10 Ocak 2022 Pazartesi 22:48

Adana Demirspor'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik sorumlu Zeki Murat Göle, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Taraftarlaradan özür dileyen Göle, "Taraftarlarımızın özür diliyoruz. Hiç istemediğimiz bir sonuç. Bu durumdan bir an önce çıkmamız gerekiyor. İlk 35 dakika istediğimiz, skoru aldığımız bir 35 dakika oldu. Baskılı oynadık. Taraftarı yanımıza aldık. Onların coşkusuyla üstünlüğü de aldık. Bir anda duygusal davranmaya başladık. Oyun disiplininden koptuk ve golü yedik. İlk yarı 1-1 bitti." dedi.

İkinci yarıda yenilen golün planları bozduğunu söyleyen Zeki Murat Göle, "Bunu değiştirecek enerjimiz vardı. İçeride bunu konuştuk. Erken bir gol geldi. Bu gol tüm planları alt üst etti. Gitgele dönen bir maç oldu. Rakibi tebrik ediyorum. İyi mücadele ettiler. Yolumuza devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Zor bir süreçten geçtiklerini dile getiren Fenerbahçe Teknik Sorumlusu, "Biraz duygusaldık. Oyuncular zor süreçten geçiyor. Çok isteklilerde maçı çevirmek için. Lige tutunmak için bir fırsat vardı elimizde. Duygu durumu nedeniyle maç elimizden çıktı." ifadelerini kullandı.

Göle, "Neden istenen oyun gelmiyor?" sorusuna ise "Geniş kapsamlı düşünmek lazım. Sezonlar iyi başlıyor ama sonra denge bozuluyor. Uzun süre şampiyonluk olmadığı için taraftar istekli, beklenen futbol da gelmeyince sabır olmuyor. Sabır olmayınca kırılmalar oluyor." cevabını verdi.