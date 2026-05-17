Zeki Murat Göle: Fenerbahçe için yeni bir sayfa açma zamanı

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle, ligdeki Eyüpspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Göle, "İlk yarı her şeyi yarım yapabildik. Rakip de iki uzun top sonrası iki kere kalemize geldi ve goller buldu. Oyuncularımız maçı çevirmek için bütün eforlarını sarf ettiler. İstatistik olarak ikinci yarıda baya yüksek verilere ulaştık. Üçüncü golü bulduk ve sezon özeti gibi sanki üçüncü golü yedik..." dedi.

Zeki Murat Göle, "Genel olarak sezon zor geçti. Puan olarak çok kez geri düştük, rakibimiz yakalama şansımız oldu ama bir türlü başaramadık. Fenerbahçe için yeni bir sayfa açma zamanı. İlerleyen zamanlarda olacakları göreceğiz." diye konuştu.