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Spor

Zeki Murat Göle: Futbol konuşacak bir şey yok

Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Zeki Murat Göle, 3-1 kaybedilen AZ Alkmaar maçının ardından açıklamalarda bulundu.

8 Kasım 2024 Cuma 01:48 - Güncelleme:
Zeki Murat Göle: Futbol konuşacak bir şey yok
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Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Zeki Murat Göle, 3-1 kaybedilen AZ Alkmaar maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Maç değerlendirmesi yapamayacağını söyleyen Göle, "Bizim açımızdan futbola dair konuşacak çok bir şey yok. Dönünce detaylı değerlendirmeleri yapacağız. Önümüzde bir Sivasspor maçı var, ona odaklanmak zorundayız." dedi.

EN-NESYRI'NİN PENALTISI

"En-Nesyri'nin penaltı atması maçtan önce mi belliydi yoksa oyuncular kendi aralarında mı bir karar aldı?" sorusunu yanıtlayan Göle, "Maçtan önce penaltı atacak oyuncular belirleniyor. Hatta 2-3 seçenek olabiliyor. O an oyun içinde kendini iyi hisseden, belki kullanma isteği olan bir oyuncu kendi aralarında konuştuktan sonra kullanabiliyor." sözlerini sarf etti.

"KONSANTRASYON FARKI VAR"

"Ligde 10 maçın 6'sında gol yemeyen Fenerbahçe maç var ama Avrupa'daki 8 maçın tamamında gol yedi. Bu konu nasıl açıklanabilir?" sorusuna yanıt veren tecrübeli antrenör, "Gol yeme açısından değil konsantrasyon açısından Avrupa maçları daha yüksek konsantrasyonlu geçiyor. Bu akşamı farklı değerlendirme yapmak gerekir. Dönünce ekip olarak yapacağız." dedi

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