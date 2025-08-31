Zeki Murat Göle: Her zaman hazırız

Fenerbahçe yardımcı antrenörü Zeki Murat Göle, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacakları mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

"HER ZAMAN HAZIRIZ"

Takım olarak her koşula hazırlıklı olduklarını vurgulayan Göle, "Öncelikle normalde futbol için her zaman normal olan bir süreçteyiz. Zaman zaman mecburiyetler olabiliyor, yaşanabiliyor. Bunların dışında profesyoneller olarak, Fenerbahçe'nin profesyonelleri olarak her zaman hazırız. Takımla çalışmaları tamamladık ve maçı beklemeye başladık." ifadelerini kullandı.