Spor

Zeki Murat Göle: İnşallah sezon sonu 3 kupayı alırız

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle, Gaziantep FK karşısında aldıkları galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Göle, 'Ligde ve kupada devam ediyoruz. Süper Kupa'yı da aldık bu arada. İnşallah sezon sonu üç kupayı alırız' sözlerini sarf etti.

5 Mart 2026 Perşembe 00:41
Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle, Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu. Göle, "Ligde ve kupada devam ediyoruz. İnşallah sezon sonu üç kupayı alırız" dedi.

Mücadeleyi değerlendiren Zeki Murat Göle, "Oyuncularımızı tebrik ederiz. Bu yoğun fikstürde üç maçtır deplasmanda oynuyoruz. İyi bir oyun ortaya koydular, istediklerimizi yaptılar. İlk yarı çok efor sarf ettiler. Oyunu ve skoru hak etiler" dedi.

Şampiyonlukla ilgili soru üzerine Göle, "Gücümüzü taraftardan alıyoruz. Onlar yanımızda olduğu sürece en üstü zorlayacağız. Ligde ve kupada devam ediyoruz. Süper Kupa'yı da aldık bu arada. İnşallah sezon sonu üç kupayı alırız" ifadelerini kullandı.

