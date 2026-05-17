Zeki Murat Göle: Sahada göstereceğimiz karakter önemli çünkü...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında ikas Eyüpspor'u konuk edecek.

Karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle "Düşme hattını ilgilendiren kritik bir maça çıkıyoruz. Sahada göstereceğimiz karakter önemli çünkü bu birçok takımın kaderini etkileyebilir. Fenerbahçe formasıyla çıktığınız her müsabaka sonuna kadar mücadeleyi ve galibiyeti gerektirir. Oyunun her anında en iyisini yapmaya çalışacağız. Nene ve Skriniar'ın durumlarını biliyorsunuz. Talisca ve Guendouzi de geçen hafta sakatlandı. Cherif hafta içi bir sorun yaşadı o da bizimle değil. Asensio'nun eski sakatlığı nüksetmedi ancak onu da riske etmek istemedik." dedi.