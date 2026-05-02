Zeki Murat Göle: Şampiyonlar Ligi hedefimizi gerçekleştirmek istiyoruz

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle, Başakşehir galibiyetini değerlendirdi.

Göle, "Oyuncularımız oyun planına sadık kalarak, yüksek enerjiyle maçı tamamladılar. En büyük pay onların. Şampiyonlar Ligi hedefimizi gerçekleştirmek istiyoruz." dedi.

Zeki Murat Göle, "Milan Skriniar ve Marco Asensio kulübede takıma destek için varlardı. Çok sıkıntı olmadığı sürece oyuna almayacaktık. Milan'ın durumu daha farklı. Asensio 5-10 dakika oynayabilecek seviyelerde ama yine bir risk var." diye konuştu.