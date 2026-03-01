Zeki Murat Göle: Şampiyonluk yarışı uzun

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle, Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Zeki Murat Göle, "49. dakikada skor 2-0 oldu, ilk değişiklik için neden 70. dakikayı beklediniz?" sorusunun ardından, "Sonuçta bilgi alışverişi oluyor, kulübeyle olsun, yukarıdaki analiz departmanından arkadaşlarla. Bazı şeylerde hemen karar verme şansınız olmuyor. Bir değişiklik tüm maçın kaderini etkileyecek. Daha erken değişiklikler olabilirdi belki. Böyle bir tercih yaptık." cevabını verdi.

Zeki Murat Göle, maçta sakatlık yaşayan ve oyundan çıkan Nelson Semedo'nun durumuna dair gelen sorunun ardından, "Gerekli kontroller sağlık ekibi tarafından yapılacak." dedi.

Zeki Murat Göle, "İlk yarı nedeniyle 2 puan kaybettik. İstediğimiz oyunu oynayamadık. Daha çok ve acele uzun top denedik. Semedo'nun sakatlanması nedeniyle oyuncu değişiklik hakkı kullandık. Semedo değerli bir oyuncu. Puan kaybını ilk yarı yaşadık. İkinci yarı başında konsantrasyon eksikliği nedeniyle gol yedik. İyi mücadele ettik. Son dakikalarda kazanabilecek pozisyonları bulduk. Şampiyonluk yarışı daha uzun. Sonuna kadar mücadele edeceğiz." diye konuştu.