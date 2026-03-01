İSTANBUL 9°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mart 2026 Pazar / 13 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,9493
  • EURO
    51,9846
  • ALTIN
    7435.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Zeki Murat Göle: Şampiyonluk yarışı uzun
Spor

Zeki Murat Göle: Şampiyonluk yarışı uzun

Zeki Murat Göle, Antalyaspor karşısında puan kaybını ilk yarıdaki oyuna bağladı. Şampiyonluk yarışının süreceğini belirten Göle, Semedo'nun durumunun kontroller sonrası netleşeceğini söyledi.

HABER MERKEZİ1 Mart 2026 Pazar 22:53 - Güncelleme:
Zeki Murat Göle: Şampiyonluk yarışı uzun
ABONE OL

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle, Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Zeki Murat Göle, "49. dakikada skor 2-0 oldu, ilk değişiklik için neden 70. dakikayı beklediniz?" sorusunun ardından, "Sonuçta bilgi alışverişi oluyor, kulübeyle olsun, yukarıdaki analiz departmanından arkadaşlarla. Bazı şeylerde hemen karar verme şansınız olmuyor. Bir değişiklik tüm maçın kaderini etkileyecek. Daha erken değişiklikler olabilirdi belki. Böyle bir tercih yaptık." cevabını verdi.

Zeki Murat Göle, maçta sakatlık yaşayan ve oyundan çıkan Nelson Semedo'nun durumuna dair gelen sorunun ardından, "Gerekli kontroller sağlık ekibi tarafından yapılacak." dedi.

Zeki Murat Göle, "İlk yarı nedeniyle 2 puan kaybettik. İstediğimiz oyunu oynayamadık. Daha çok ve acele uzun top denedik. Semedo'nun sakatlanması nedeniyle oyuncu değişiklik hakkı kullandık. Semedo değerli bir oyuncu. Puan kaybını ilk yarı yaşadık. İkinci yarı başında konsantrasyon eksikliği nedeniyle gol yedik. İyi mücadele ettik. Son dakikalarda kazanabilecek pozisyonları bulduk. Şampiyonluk yarışı daha uzun. Sonuna kadar mücadele edeceğiz." diye konuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

Gaz tüpü bomba gibi patladı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.