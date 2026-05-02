  Zeki Murat Göle: Tek hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ne gitmek
Spor

Zeki Murat Göle: Tek hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ne gitmek

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Başakşehir'i konuk eden Fenerbahçe'de teknik sorumlu Zeki Murat Göle, açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ2 Mayıs 2026 Cumartesi 19:33
Zeki Murat Göle: Tek hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ne gitmek
Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle, Başakşehir maçı öncesi açıklama yaptı.

Göle, "Öncelikle zor bir süreçten geçiyoruz. Hedeflerimizin gerisinde kaldık. Üzgünüz ama devam etmek zorundayız. Tek bir hedefimiz kaldı, Şampiyonlar Ligi'ne gitmek. Bunun için gerekenleri yapacağız." dedi.

Zeki Murat Göle, kadrodaki eksikler için, "Skriniar ve Nene'nin sakatlıkları devam ediyor. Kaptanımız Beşiktaş maçıyla döndü. Normalde planlanandan daha erken döndü. Ağrıları artmış durumda. Nene de aynı şekilde. Ameliyat durumu olabilir. Tek antrenmanla Edson ve Asensio kadromuzda. Tek antrenmanla çıktılar. Edson 6 aydır sahalardan uzak. Onu korumak zorundayız. Asensio'yu korumak zorundayız. Hassas ve şüpheli bir durumu var." diye konuştu.

